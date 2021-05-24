Несколько сотен за выезд из страны: на Днепропетровщине рассекретили аферу медиков и туроператоров

В Днепропетровской области СБУ Украины рассекретила схему выдачи медицинских справок о фейковом отсутствии антигена SARS-CoV-2.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Известно, что мошенничеством занимались медработники одного из областных учреждений совместно с туроператорами. Таким образом они пытались заработать на туристах, давая им зеленый свет на путешествия независимо от того, больны они COVID-19 или нет.

В СБУ говорят, что липовые справки выдавались без проведения обследования пациента и соответствующих анализов. А цена одного такого "документа" была до 1000 грн в зависимости от сроков изготовления справки.

Задержали дельцов на горячем - во время передачи туроператору 8 фейковых результатов на ковид.

По факту служебного подлога и взяточничества открыты уголовные производства. Ведется расследование: сотрудники СБУ выявляют всех причастных к мошеннической схеме.

Напомним, в Кировоградской области работники СБУ пресекли деятельность группировки преступников, занимающейся изготовлением и реализацией нефтепродуктов сомнительного качества без разрешения.