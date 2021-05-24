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Несколько сотен за выезд из страны: на Днепропетровщине рассекретили аферу медиков и туроператоров

Несколько сотен за выезд из страны: на Днепропетровщине рассекретили аферу медиков и туроператоров
16:02 Сегодня Телеграф

В Днепропетровской области СБУ Украины рассекретила схему выдачи медицинских справок о фейковом отсутствии антигена SARS-CoV-2. 

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Известно, что мошенничеством занимались медработники одного из областных учреждений совместно с туроператорами. Таким образом они пытались заработать на туристах, давая им зеленый свет на путешествия независимо от того, больны они COVID-19 или нет. 

В СБУ говорят, что липовые справки выдавались без проведения обследования пациента и соответствующих анализов. А цена одного такого "документа" была до 1000 грн в зависимости от сроков изготовления справки.

Задержали дельцов на горячем - во время передачи туроператору 8 фейковых результатов на ковид. 

По факту служебного подлога и взяточничества открыты уголовные производства. Ведется расследование: сотрудники СБУ выявляют всех причастных к мошеннической схеме.

Напомним, в Кировоградской области работники СБУ пресекли деятельность группировки преступников, занимающейся изготовлением и реализацией нефтепродуктов сомнительного качества без разрешения.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Все по теме:

СБУ, Афера, Медики, Днепропетровщина, Туроператоры, Тест на коронавирус.
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