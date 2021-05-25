На Днепре в Киеве заметили неуправляемую баржу: видео обсуждают в сети

В Киеве заметили неуправляемую баржу, которая дрейфует по Днепру.

Об этом 24 мая сообщили в местном Телеграм-канале "Киев оперативный". Там также поделились фото и видео с места происшествия.

Дрейфующую баржу заметили около 11 вечера.

Очевидец, который это увидел, вызвал патрульных. Правоохранители сообщили, что действительно баржа оторвалась и сейчас просто плывет без управления.

Кадры движущейся по Днепру неуправляемой баржи снятые очевидцами:





В сети не могли оставить без внимания этот инцидент.

Многие пользователи высказали по данному поводу.

"Вот ты какой, летучий голландец", — написал пользователь Vita Sa.

"Шуточки шуточками, а что-то предпринимается, чтобы это остановить?", — поинтересовался второй пользователь.

"Кличко тикает в ней", — пошутил пользователь Денис.

Напомним, что 24 мая в Киеве на Шулявском мосту после недавней реконструкции из-под асфальта появился фонтан.