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В центре Киева произошло тройное ДТП: пострадала пожилая женщина (фото)

В центре Киева произошло тройное ДТП: пострадала пожилая женщина (фото)
16:02 Сегодня Телеграф dtp.kiev.ua

На центральной улице Киева – Крещатике, - во вторник, 25 мая, днем произошло ДТП с участием трех автомобилей с пострадавшими.

Об этом сообщает во вторник днем местный Telegram-канал "dtp.kiev.ua".

По предварительной информации, женщина-водитель за рулем автомобиля марки Mercedes отвлеклась от управления авто и врезалась в такси Volkswagen, которое в свою очередь отбросило в Porsche Cayenne.

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"Скорая оказывает помощь пассажирке такси", - говорится в информации.

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Пострадавшая пожилая женщина ехала с вакцинации от коронавируса и во время ДТП ударилась головой, "чувствует себя плохо".

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"Полиция на месте", - говорится в публикации.

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Как сообщалось, 24 мая в Днепре водитель микроавтобуса не справился с управлением и допустил лобовое столкновение с шедшим навстречу трамваем.  

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Киев, ДТП, Крещатик, Пострадавшая.
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