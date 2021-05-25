В центре Киева произошло тройное ДТП: пострадала пожилая женщина (фото)

На центральной улице Киева – Крещатике, - во вторник, 25 мая, днем произошло ДТП с участием трех автомобилей с пострадавшими.

Об этом сообщает во вторник днем местный Telegram-канал "dtp.kiev.ua".

По предварительной информации, женщина-водитель за рулем автомобиля марки Mercedes отвлеклась от управления авто и врезалась в такси Volkswagen, которое в свою очередь отбросило в Porsche Cayenne.

"Скорая оказывает помощь пассажирке такси", - говорится в информации.

Пострадавшая пожилая женщина ехала с вакцинации от коронавируса и во время ДТП ударилась головой, "чувствует себя плохо".

"Полиция на месте", - говорится в публикации.

Как сообщалось, 24 мая в Днепре водитель микроавтобуса не справился с управлением и допустил лобовое столкновение с шедшим навстречу трамваем.