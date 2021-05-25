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Ситуация критическая: в Одессе объявили войну электросамокатам

Ситуация критическая: в Одессе объявили войну электросамокатам
Обновлено 23:09 Сегодня Телеграф

На фоне роста числа случаев травмирования молодежи при использовании электросамокатов, власти Одессы решили бороться с компаниями, которые дают их напрокат. 

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. 

"В мэрии проходит комиссия по чрезвычайным ситуациям, решается вопрос с самокатами. Оказалось, что пострадали не двое человек, а несколько десятков. Чиновников обязали найти решение и жестко надавить на компании проката, чтобы пострадавших больше не было", - пишет телеграм-канал "Ху**ая Одесса".


Вместе с тем по местным каналам разлетелись многочисленные фото и видео того, как, в основном, подростки гоняют по улицам города пренебрегая правилами безопасности.

 

Также регулярно появляются материалы, на которых видна уничтоженная техника. 

Как сообщалось ранее, в Одессе, на Трассе здоровья, парень упал с самоката, сломав череп.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 247

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Одесса, ДТП, Самокаты.
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