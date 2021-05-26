В Киеве под посольством РФ устроили акцию в память погибших военных на Донбассе (фото, видео)

В Киеве под посольством РФ прошла акция в память погибших военных на Донбассе.

Об этом 26 мая сообщили в Телеграм-канале украинского журналиста Андрея Павловского.

Со слов организаторов акции, таким образом они почтили память погибших военных, символически выполнив их мечту - уничтожить центр руководства РФ.

Правоохранители буквально через 3 секунды потушила карточное здание, ослепив огнетушителем сотрудников СМИ.

В память о воевавших за целостность страны организаторы акции предлагали всем желающим выпить по 50 грамм горячительных напитков.

Фото и видео с места событий:

Напомним, что 26 мая в Киеве на улице Теодора Драйзера прохожий просил бутылку с подожженной легковоспламеняющейся жидкостью в троллейбус в результате чего произошел взрыв и пострадала его пассажирка.