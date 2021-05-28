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Погибнут за имперские амбиции Путина: в сети показали печальное видео из Алчевска

Погибнут за имперские амбиции Путина: в сети показали печальное видео из Алчевска
05:38 Сегодня Телеграф

В сети появилось видео, снятое выпускниками Алчевского казачьего кадетского корпуса, на котором молодые ребята облачились в военную форму оккупантов. 

Видео на своем канале в Телеграмм выложил военный блогер и аналитик Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Можно по-разному комментировать это видео, но факт остается фактом. Еще 7 лет назад это были 10-11 летние украинские дети, которые благодаря своим нелепыми родителям и агрессивной "патриотической" пропаганде оккупантов уже стали врагами, - пишет военный эксперт, - Они уже стоят в строю российско-оккупационных войск. И гибнуть будут за фейковую мечту и имперские амбиции российского агрессора, не за "свою землю", как им вложили в уши пропагандисты Кремля".

Напомним, 27 мая в зоне ООС вблизи Новотошковского вражеские снайперы обстреляли украинских военных. В результате снайперского выстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение несовместимо с жизнью.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 313

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Военные, Донбасс, Алчевск, Кадеты.
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