Погибнут за имперские амбиции Путина: в сети показали печальное видео из Алчевска

В сети появилось видео, снятое выпускниками Алчевского казачьего кадетского корпуса, на котором молодые ребята облачились в военную форму оккупантов.

Видео на своем канале в Телеграмм выложил военный блогер и аналитик Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Можно по-разному комментировать это видео, но факт остается фактом. Еще 7 лет назад это были 10-11 летние украинские дети, которые благодаря своим нелепыми родителям и агрессивной "патриотической" пропаганде оккупантов уже стали врагами, - пишет военный эксперт, - Они уже стоят в строю российско-оккупационных войск. И гибнуть будут за фейковую мечту и имперские амбиции российского агрессора, не за "свою землю", как им вложили в уши пропагандисты Кремля".

Напомним, 27 мая в зоне ООС вблизи Новотошковского вражеские снайперы обстреляли украинских военных. В результате снайперского выстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение несовместимо с жизнью.