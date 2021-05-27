Ждать новой трагедии? Журналист указал на серьезную проблему с нашумевшим в Харькове ТЦ (фото)

Недавно открытый в Харькове торговый центр "Nikolsky" заподозрили в несоблюдении норм противопожарной безопасности.

Об этих проблемах в торговом центре в Facebook написал журналист Павел Федосенко.

"Я дико извиняюсь, но "Nikolsky" - это полный п*здец. Вы открываетесь, не закончив ремонт. Ок, это можно пережить. Вы открываетесь, не сдав паркинг. Ок, пробки тоже можно пережить. Вы открываетесь, когда у вас полный п*здец с противопожарной безопасностью, на плане - несуществующие выходы, а существующие - заблокированы стройматериалами", - написал автор.

Отметим, что буквально через три дня после открытия в "Nikolsky" 24 мая произошло задымление, посетителей эвакуировали. Как оказалось, горели остатки строительного мусора на открытом балконе на третьем надземном уровне снаружи здания. Площадь пожара составила 4 квадратных метра.

Как сообщал "Телеграф", пожар в ТРЦ в Кемерово "Зимняя вишня" произошел 25 марта. По информации МЧС РФ, он начался на четвертом этаже, где размещены кинотеатр и детские игровые площадки. По последним официальным данным, погибли по меньшей мере 64 человека, в том числе много детей.