Ночью в Киеве пройдут антитеррористические учения: что нужно знать

В ночь с четверга на пятницу, в Шевченковском районе Киева пройдут плановые антитеррористические учения, во время которых возможно временное перекрытие движения и проверки документов у людей.

Об этом сообщает в четверг, 27 мая, пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Учения пройдут в ночное время в Шевченковском районе на нескольких объектах КП "Киевский метрополитен" с участием подразделений Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, Киевской аварийно-спасательной службы, Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, органов государственной власти", - говорится в сообщении.

Во время проведения учений возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность.

"СБУ призывает гостей и жителей столицы сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам, должным образом реагировать на законные действия правоохранителей. Все действия будут происходить в рамках действующего законодательства", - говорится в информации.

В КГГА же просят граждан соблюдать правила личной безопасности и в случае обнаружения подозрительных предметов или средств поражения, получения информации о намерениях осуществления диверсионной и террористической деятельности или других противоправных действий обращаться по телефону "горячей линии" ГУ СБУ в г.Киеве и Киевской области (044) 253- 06-71 или звонить на номер 102.

Как сообщалось, 23 мая в Одессе украинские моряки показали мастер-класс по отражению атак с Черного моря.