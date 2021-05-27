В туалете ресторана: в Ровно шестиклассник изнасиловал пятиклассника в извращенной форме

В Ровно шестиклассник изнасиловал пятиклассника в туалете ресторана.

Об этом сообщает местное издание "Rivne Online".

О ЧП стало известно после того, как мать пятиклассника обратилась в полицию. Как выяснилось, днем в один из дней марта в туалете ресторана Колыба ученик шестого класса, намереваясь изнасиловать пятиклассника, надругался над ним оральным способом.

На данный момент проводятся экспертизы. Согласно статье УКУ, шестикласснику грозит от 8 до 15 лет.

"Поскольку шестиклассник не достиг возраста уголовной ответственности, будем обращаться о применении принудительных мер воспитательного характера", - рассказал заместитель начальника ГУНП в Ровенской области Александр Панасюк.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что в Днепре, в учебно-реабилитационном центре "Звездный", якобы 11-летний мальчик два месяца – апрель и май - насиловал своего одноклассника. Позже факт изнасилования не подтвердился.

Также в России, в Барнауле (Алтайский край), задержали школьницу, которая надругалась над ученицей младшего класса и вместе с одногодками снимала все происходящее на видео.