Пробег под каштанами, регата и Кубок столицы: как Киев отметит день города (программа)

В эти выходные киевляне и гости города отмечают двойной праздник: 29 мая - День столицы и 30 мая - День Киева. Украинской столице в этом году исполняется 1539 лет. И, несмотря на свирепствующий в стране второй год подряд коронавирус и связанные с этим карантинные меры, не отметить этот праздник нельзя. Древний, но молодой душой Киев в этот уикэнд будет наполнен интересеными событиями, хотя и несколько скромнее, чем в прошлые, докоронавирусные годы. Да и городская власть призвала киевлян и гостей города праздновать ответственно, чтобы не испортить себе дальнейший летний отдых.

Всего в праздничной программе более 150 мероприятий, около 50 из них – спортивные соревнования и турниры. Это турниры и соревнования по различным видам спорта, в том числе, чемпионаты города по пулевой стрельбе, хортингу, стрельбе из лука, скоростному бегу, бадминтону, бейсболу и баскетбола. А еще - открытый городской турнир по кикбоксигу, открытый чемпионат города Киева по борьбе "Кураш", всеукраинские соревнования "Кубок столицы" и многое другое.

29 мая в 16:30 торжественно откроется 50-й юбилейный Киевский международный кинофестиваль "Молодость", где в течение недели, до 6 июня, будет продемонстрировано до 200 кинокартин.

В 10:00 откроется вернисаж "Старый Киев в открытках" в Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость".

В 12:00 начнется праздничная культурно-художественная программа в Доме культуры "Конча-Заспа".

29-30 мая на Певческом поле состоится коммерческое мероприятие Kyiv fan fest, на котором выступят звезды украинской музыки.

30 мая в 8:00 откроется традиционная парусная регата, посвященная Дню Киева - на Киевском речном вокзале возле причала №6.

30 мая в 09:00 на Майдане Независимости стартуют участники традиционного 28-го спортивного благотворительного "Пробега под каштанами". Приобщиться к ним оффлайн могут и все желающие - благодаря мобильному приложению Strava.

Стоит учесть, что по маршруту "Пробега под каштанами" в центре запретят движение транспорта.

С 11:00 до 14:00 на территории заповедника "София Киевская" будут проходить Всеукраинские соревнования по спортивному ориентированию "Кубок столицы".

Кстати, первое празднование Дня Киева состоялось в конце мая 1982 года.

А на территории Государственного музея авиации на ул. Медовой, 1, начиная с пятницы, 28 мая, и по воскресенье, 30 мая включительно, проходит крупнейший технический фестиваль Украины Old Car Land, который организовывает клуб технической классики OldCarServiсe.

Здесь будут представлены сотни раритетных машин, созданных за последние 150 лет: велосипеды, мотоциклы, легковые автомобили, грузовики, автобусы, самолеты, вертолеты, беспилотники. Кроме того, можно увидеть военные машины времен Второй Мировой войны. А также будет экспозиция автомобилей, подобных тем, что участвовали в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

На Old Car Land представлены старинные немецкие, французские, советские модели – редкие версии "Волг", "Чаек", ЗИЛов. Среди американских авто - Oldsmobile, Buick, Chevrolet, Cadillac. Старейшим машинам-участникам – более 80 лет. Большинство из них сохранены в единственном экземпляре и имеют необычную историю.