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Все крутятся как могут: киевляне объединились для помощи бабушке, но нашлись и предыдущие "спасатели"

Все крутятся как могут: киевляне объединились для помощи бабушке, но нашлись и предыдущие "спасатели"
Обновлено 08:11 Сегодня Телеграф Фото: facebook

В Киеве пожилая женщина якобы лишилась пенсии и обратилась за помощью к прохожим.

Об этом 29 мая в фейсбуке сообщил блогер и активист Александр KrusKrus Барабошко.

Он сам дал женщине 500 грн, но также посоветовал, что делать в такого рода ситуациях.

Также он разместил номер карты, чтобы люди могли помочь бабушке, скинув ей деньги на карту.

Позже выяснилось, что эта, якобы "пострадавшая бабушка", уже не первый раз так выманивает с людей деньги.

Так, несколько пользователей поделились своими историями встречи аферистки.

"Эту бабушку знаю, один раз помог (рассказала мне эту самую историю с пенсией). Провел лигбез, что не нужно давать данные карточки кому угодно. Второй раз (через месяц) снова подошла ко мне (не узнала), опять эта же история. Предложил обратиться на горячую линию банка, где получил от госпожи Луизы отрицательный ответ (не хочешь помогать материально не помогай). Ничего без опыта работы против госпожи Луизу, все в этом мире крутятся как могут.", — написал пользователь Vadim Govras.

"Я живу там рядом, она там постоянно тусуется и эту историю уже месяц всем рассказывает. Сам ей помог в первый раз, но сейчас это уже похоже на эпичный развод", — сообщил Андрей Король.

"Что тут скажешь, такие мы! Но каждый хочет, чтобы все остальные были порядочные", — написал пользователь Виктория Саустенко.

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"Бабка аферистка еще та. Сегодня прям джекпот сорвала. Карты нужно было бы убрать уже. Очень жаль, что вот так помогаешь, а тебя оказывается разводят", — написал Вадим Павлов.

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"2 недели назад она сказала, что банкомат "съел" её карту и не могу ли я дать ей наличных. Дело было возле Украины. Ни на что не намекаю, просто факт", — рассказал пользователь Viktor Pokrasov.

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Напомним, что 10 апреля в Москве 33-летняя бизнесвумен Ксения стала жертвой своего друга-мошенника, к которому испытывала определенные чувства. Мужчина продал своей подруге зарядку от телефона под видом глушилки, спасающей от излучений в голову.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Киев, Афера.
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