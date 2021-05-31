В центре Киева прогремел взрыв: есть пострадавший

В понедельник, 31 мая, ночью в Шевченковском районе Киева в доме на улице Зоологической произошел взрыв, в результате чего пострадал мужчина.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"Предварительно установлено, что в 43-летнего пострадавшего в руках сдетонировал взрывоопасный предмет", - говорится в информации.

Пострадавшего мужчину госпитализировали в медицинское учреждение.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства взрыва. Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации события.

Как сообщалось, 15 мая в Киеве в многоэтажке на улице Вернадского произошел взрыв в трехкомнатной квартире, жители подозревают соседа-неадеквата.