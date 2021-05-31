Хозяйка даже не извинилась: в Кременчуге бойцовская собака покусала девочку (фото, видео)

В Кременчуге (Полтавская область) бойцовская собака напала на девочку-велосипедистку.
Как сообщает телеграм-канал "Х**вый Кременчуг", происшествие произошло в 278-м квартале города.
Хозяйка выгуливала собаку без намордника и, видимо, потеряла бдительность.
У пострадавшей прокушена нога, она спаслась от зверя, вскарабкавшись на детскую горку. Отмечается, что собака не реагировала на команды хозяйки.
Да и сама хозяйка даже не извинилась перед девочкой.
"А как я его к людям буду приучать?", - сказала она, отвечая на возмущение очевидцев.
При этом собака продолжала кидаться на людей, даже оказавшись на поводке.
Как сообщалось ранее, в Киеве пьяного мужчину поцарапала кошка, поэтому он выбросил из окна 7-го этажа ее и четырех котят.