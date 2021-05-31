"Е**ло ей надо разбить": в Ужгороде агрессивный пассажир маршрутки избил женщину с ребенком (видео)

В Ужгороде произошел скандал в маршрутке, в результате которого мужчина пустил в ход кулаки и ноги в отношении женщины.

Видео выложили в Сеть очевидцы.

По информации портала "Суспільне Закарпаття", конфликт между пьяным пассажиром и мамой с маленьким сыном возник в субботу, 29 мая, однако видео попало в интернет только сейчас.

Мужчина возмутился, что маленький сын потерпевшей занял место, в то время как рядом стояла бабушка. И хоть сам он тоже не уступил кресло пожилому человеку, начал поучать пассажирку с ребенком. Женщина сказала, что готова оплатить место сыну, если об этом скажет водитель, но агрессор не унимался.

Когда женщина с ребенком встали, чтобы выйти на своей остановке, мужчина подшофе приблизился к ним, на что мать оттолкнула его. В ответ он несколько раз ударил ее по лицу, пнул ногой и вышел со словами "Е**ло ей надо разбить".

Женщина с сыном вышли на той же остановке и обратились в полицию, которая оперативно разыскала агрессивного пассажира. За легкие телесные повреждения 57-летнему мужчине грозит от 850 грн штрафа до года исправительных работ.

Напомним, нашумевшая история с избиением людей и авто на дороге в Киеве приняла неожиданный поворот.