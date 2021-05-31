Скачать
Понедельник, 31.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Озвучку фильмов и сериалов на украинском языке хотят отстрочить на год: в "Слуге народа" объяснили почему
Озвучку фильмов и сериалов на украинском языке хотят отстрочить на год: в "Слуге народа" объяснили почему
Доллар продолжает дешеветь - что будет с курсом валют в июне? Прогноз аналитика
Доллар продолжает дешеветь - что будет с курсом валют в июне? Прогноз аналитика
Шарий лишился статуса беженца в Литве и объявлен персоной нон грата
Шарий лишился статуса беженца в Литве и объявлен персоной нон грата
Вот почему умер Кеннеди: приговор Стерненко за патрон насмешил сеть
Вот почему умер Кеннеди: приговор Стерненко за патрон насмешил сеть

"Е**ло ей надо разбить": в Ужгороде агрессивный пассажир маршрутки избил женщину с ребенком (видео)

"Е**ло ей надо разбить": в Ужгороде агрессивный пассажир маршрутки избил женщину с ребенком (видео)
Обновлено 17:40 Сегодня Телеграф

В Ужгороде произошел скандал в маршрутке, в результате которого мужчина пустил в ход кулаки и ноги в отношении женщины. 

Видео выложили в Сеть очевидцы.

По информации портала "Суспільне Закарпаття", конфликт между пьяным пассажиром и мамой с маленьким сыном возник в субботу, 29 мая, однако видео попало в интернет только сейчас. 

Мужчина возмутился, что маленький сын потерпевшей занял место, в то время как рядом стояла бабушка. И хоть сам он тоже не уступил кресло пожилому человеку, начал поучать пассажирку с ребенком. Женщина сказала, что готова оплатить место сыну, если об этом скажет водитель, но агрессор не унимался.

Когда женщина с ребенком встали, чтобы выйти на своей остановке, мужчина подшофе приблизился к ним, на что мать оттолкнула его. В ответ он несколько раз ударил ее по лицу, пнул ногой и вышел со словами "Е**ло ей надо разбить".

Женщина с сыном вышли на той же остановке и обратились в полицию, которая оперативно разыскала агрессивного пассажира. За легкие телесные повреждения 57-летнему мужчине грозит от 850 грн штрафа до года исправительных работ.

Напомним, нашумевшая история с избиением людей и авто на дороге в Киеве приняла неожиданный поворот.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 253

Все по теме:

Ужгород, Нападение, Избиение, Маршрутка, Ссора.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Польша хочет упростить доступ к работе украинцам: названы востребованные у соседей специальности
02 В Майами трое мужчин достали автоматы и просто начали стрелять по толпе: есть погибшие и много раненых
03 Жена футболиста сборной Украины восхитила стройной фигурой в бикини (фото)
04 "Устал от жизни": в России экс-сотрудник МВД устроил пальбу из окна и тяжело ранил 9-летнюю девочку (видео)
05 "Динамо" хочет перехватить у "Шахтера" талантливого бразильца (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Угроза Запада&quot;: Россия собирается развернуть новые воинские части у границ Украины
"Угроза Запада": Россия собирается развернуть новые воинские части у границ Украины
&quot;Е**ло ей надо разбить&quot;: в Ужгороде агрессивный пассажир маршрутки избил женщину с ребенком (видео)
"Е**ло ей надо разбить": в Ужгороде агрессивный пассажир маршрутки избил женщину с ребенком (видео)
На границе с Крымом закроют КПВВ: подробности
На границе с Крымом закроют КПВВ: подробности
&quot;Я старался!&quot; Подставной священник переполошил РПЦ, записав битбокс на видео
"Я старался!" Подставной священник переполошил РПЦ, записав битбокс на видео
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь