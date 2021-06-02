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"Око за око, зуб за зуб": в Днепре отец убитого педофилом мальчика отомстил убийством другому человеку

"Око за око, зуб за зуб": в Днепре отец убитого педофилом мальчика отомстил убийством другому человеку
Обновлено 20:22 Сегодня Телеграф

История трагичная и сложная – разбираются в ней правоохранители и служители Фемиды, потому точки в ней еще нет, только вопросительные знаки и многоточия. Эту незавершенную историю и показали в эфире "Надзвичайні новини" телеканала ICTV.

12 октября прошлого года в Днепре на жилмассиве Игрень грибник в посадке обнаружил мертвого мужчину. Из одежды на погибшем осталось только нижнее белье, а на его теле было множество синяков и ссадин. Более того, часть тела была обгоревшей. Как оказалось, это был тракторист одного из местных коммунальных предприятий, отправившийся из города в село к родителям и пропавший без вести еще 3 октября 35-летний Александр Тертыш. Его телефон был отключен с того же дня.

Несколько мужчин догнали одного и посадили в машину

20 октября полицейские задержали подозреваемых в убийстве. Ими оказались трое местных жителей возрастом от 37 до 48 лет. При этом двое из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности и отбывали наказание в местах лишения свободы.

Правоохранителям удалось установить, что мужчины выследили Александра в парке близ школы, в окружении частного сектора. Гнались за ним, а догнав в тупиковом переулке, схватили, посадили в автомобиль, вывезли в лесопосадку за городом и там с ним расправились. Свидетельницей, как несколько человек догоняли одного, а затем насильно вели и посадили в машину, стала одна из жительниц.

По мнению вдовы Александра, Светланы, мужа убили за то, что он что-то увидел и мог об этом сообщить, или стал случайной жертвой. Но для случайной жертвы странно такое количество издевательств: медэксперты насчитали на теле следы более 50-ти различных травм! Потому хоронили молодого мужчину в закрытом гробу. Окровавленную одежду убитого полиция обнаружила в ходе обыска в доме одного из подозреваемых.

Хотели проучить "педофила"

На судебном заседании подозреваемые пояснили, что заподозрили мужчину в педофилии – якобы, он "охотился" за 12-летней девочкой. А у них, дескать, были "железные доказательства", что в парке он ждал школьницу, которую хотел соблазнить.

Информация о людях, которые хотят совершить насилие над несовершеннолетним или малолетним ребенком, вызывает праведный гнев у любого адекватного гражданина. И, понятное дело, что такое преступление следует предотвратить. Вот приятели и решили таким образом защитить школьницу. И, по их словам, просто вывезли подальше от своих детей чтобы "поговорить".

Этой же версии придерживаются и адвокаты подсудимых. Утверждают, что нет никаких доказательств, что именно их клиенты убили Александра – якобы, с ним только "провели воспитательную беседу", а потом отпустили. Журналисту "Надзвичайних новин" один из адвокатов, Юрий Немировский, объясняет: "Да, они признают, что раздели, хотели опозорить. Воспитывали. Но подтверждающих фактов причинно-следственной связи с действиями моего подзащитного и тем, что в конечном итоге нашли труп, нет". А вот убийцей, якобы стал четвертый участник самосуда, но ему дали сбежать сами полицейские...

"Моего 11-летнего сына изнасиловали и убили"

Стоит указать, что одним из подозреваемых оказался Дмитрий Волков - отец 11-летнего Родиона Волкова, который 16 мая прошлого года не вернулся домой с прогулки. На том же жилмассиве Игрень. Зверски изнасилованного и задушенного пятиклассника нашли в заброшенном корпусе психиатрической больницы... Предполагаемого насильника и убийцу задержали на месте преступления. Это был 65-летний ранее судимый бездомный.

Отец тяжело переживал потерю сына (хотя, когда мальчика разыскивали и хоронили, везде сообщалось, что бабушка воспитывала его в одиночку и ей необходима материальная помощь – Авт.). "У меня сына убила вот такая мразь, ровно год назад, 16 мая, - с болью признается журналистке ICTV Дмитрий Волков. – Ребенку 11 лет было! Как я могу на это смотреть?".

Вскоре после гибели его сына к нему обратилась знакомая и попросила спасти ее дочь от педофила, потому что полиция на ее обращения не реагировала. "Там в телефоне такое было! А "мусора" не захотели ничего делать, они ждут, пока какого-нибудь ребенка изнасилуют или убьют! А сейчас делают из меня козла отпущения с этим ублюдком". Вот он и решил с друзьями помочь – наказать потенциального насильника.

Юрий Немировский подтверждает: "Были очевидные попытки совращения несовершеннолетней девочки. Можно не верить мне на слово, но жена погибшего отказалась от подачи гражданского иска в уголовном деле, имея на это полное право, когда узнала мотивы наших подзащитных...".

Суд идет – будет ли кто-то наказан?

Сестра же убитого тракториста в его склонность к сексуальным отношениям с детьми не верит. И очень переживает, что люди, расправившиеся с ним, не понесут наказания. "Ошарашило то, что двоих подозреваемых вообще отпустили из-под стражи до суда, - говорит Лидия. – Поставили нас перед фактом, что один сидит, двоих отпустили, а четвертого ищут. Они приезжают на заседания суда и теперь вину списывают на того, четвертого. Получается, что можно свободно убить человека и за это ничего не будет? А может, они и 4-го прикопали где-то, как моего брата?". Лидия характеризует брата как непьющего и неконфликтного человека.

Тем временем статью обвиняемым уже переквалифицировали с умышленного убийства на нанесение тяжких телесных повреждений и похищение человека.

Что будет в итоге – подтвердится ли версия адвокатов, отыщут ли таинственного 4-го убийцу, действительно ли у погибшего были подлые мысли относительно маленькой девочки - пока неизвестно. Суд идет.

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Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
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Днепр, Убийства, Педофил.
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