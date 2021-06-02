Одесская полицейская похитила на продажу полкило кокаина из камеры вещдоков: детали курьеза

В Одессе полицейская украла полкилограмма кокаина из комнаты с вещественными доказательствами и сбывала его по 120 долларов за грамм.

Об этом сообщает "Думская".

Так, у полицейской, некой Милены М., был доступ к вещдокам, поскольку была ответственной за комнату, где они хранились.

Как пишет издание со ссылкой на источники в прокуратуре, следствие установило, что капрал отдела логистики Киевского райотдела (на данный момент - первого отдела полиции Одессы) Милена М. похитила полкилограмма кокаина и продавала его по цене в 120 долларов США за один грамм.

Если бы ее не задержали, полицейская смогла бы заработать на сбыте наркотиков ни много, ни мало 60 тысяч долларов. Вместе с ней также задержали двоих посредников из гражданских.

Как сообщал "Телеграф", в Малайзии задержали женщину из Украины, которая перевозила 2,1 кг кокаина в коробках из-под шоколада.