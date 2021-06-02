Скачать
Среда, 02.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
За ложь в декларациях - в тюрьму: удастся ли Зеленскому протянуть новый закон через Раду
За ложь в декларациях - в тюрьму: удастся ли Зеленскому протянуть новый закон через Раду
Зеленский подписал ключевой указ по Донбассу: что об этом известно
Зеленский подписал ключевой указ по Донбассу: что об этом известно
Двойной удар: суд заочно арестовал Дубилета-старшего, проигравшего в суде о национализации "ПриватБанка"
Двойной удар: суд заочно арестовал Дубилета-старшего, проигравшего в суде о национализации "ПриватБанка"
Украина - Северная Ирландия: возьмёт ли команда Шевченко реванш за Евро 2016
Украина - Северная Ирландия: возьмёт ли команда Шевченко реванш за Евро 2016

Одесская полицейская похитила на продажу полкило кокаина из камеры вещдоков: детали курьеза

Одесская полицейская похитила на продажу полкило кокаина из камеры вещдоков: детали курьеза
Обновлено 22:31 Сегодня Телеграф

В Одессе полицейская украла полкилограмма кокаина из комнаты с вещественными доказательствами и сбывала его по 120 долларов за грамм.

Об этом сообщает "Думская".

Так, у полицейской, некой Милены М., был доступ к вещдокам, поскольку была ответственной за комнату, где они хранились.

Как пишет издание со ссылкой на источники в прокуратуре, следствие установило, что капрал отдела логистики Киевского райотдела (на данный момент - первого отдела полиции Одессы) Милена М. похитила полкилограмма кокаина и продавала его по цене в 120 долларов США за один грамм.

Если бы ее не задержали, полицейская смогла бы заработать на сбыте наркотиков ни много, ни мало 60 тысяч долларов. Вместе с ней также задержали двоих посредников из гражданских.

Как сообщал "Телеграф", в Малайзии задержали женщину из Украины, которая перевозила 2,1 кг кокаина в коробках из-под шоколада.

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 190

Все по теме:

Одесса, Кокаин, Полицейские, Кражи, вещдоки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Невероятно: от коронавируса привили целый город, результат удивил даже медиков
02 "Возможно, Зеленский что-то знает": озвучен прогноз новой агрессии России против Украины
03 "В ней косточки из бриллиантов": сеть озадачили цены на черешню на украинских рынках
04 Появились противоречивые данные о судьбе пропавшего в Одессе начальника штаба пограничников
05 Скандальная история с Netflix и "бандеровцем" получила новый поворот
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Одесская полицейская похитила на продажу полкило кокаина из камеры вещдоков: детали курьеза
Одесская полицейская похитила на продажу полкило кокаина из камеры вещдоков: детали курьеза
&quot;Государством так же руководит&quot;: признание Путина о хоккее насмешило сеть (видео)
"Государством так же руководит": признание Путина о хоккее насмешило сеть (видео)
&quot;Око за око, зуб за зуб&quot;: в Днепре отец убитого педофилом мальчика отомстил убийством другому человеку
"Око за око, зуб за зуб": в Днепре отец убитого педофилом мальчика отомстил убийством другому человеку
Впервые в истории: песня группы Go_A для Евровидения ворвалась в чарт Billboard 200
Впервые в истории: песня группы Go_A для Евровидения ворвалась в чарт Billboard 200
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь