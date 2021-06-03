Женщину засосало в аппарат МРТ в Одессе: открылись новые детали ЧП

В частной клинике Одессы женщину "засосало" в аппарат магнитно-резонансной томографии (МРТ) вместе с инвалидной коляской.

Как сообщает ТСН, происшествие случилось 2 июня в больнице на Космонавтов, 10.

Помимо пациентки пострадала также сотрудница медцентра.

Как сообщил юрист клиники Анатолий Богачев, причиной инцидента стала "грубая неосторожность со стороны того лица, которое сопровождало пациента на проведение томографии".

По его словам, все участники обследования прошли инструктаж перед началом процедуры, однако женщина, сопровождавшая пациентку, видимо не учла, что правила безопасности стоит соблюдать и после завершения обследования.

Она вкатила в помещение с томографом металлическую коляску, а всю остальную "работу" сделало сильное магнитное поле, которое втянуло ее в устройство.

Пациентка получила телесные повреждения, о состоянии медработницы не сообщается. Кроме того, аппарат МРТ после внештатной ситуации перестал работать.

Убытки клиника еще не посчитала, но само устройство стоит около 100 тысяч долларов.

Напомним, в Одессе пластический хирург Алексей Сынцов подрался с репером LOGAS из-за жены и получил 13 ножевых ранений.

Супруга Сынцова позже записала видеообращение, в котором утверждала, что репер не является ее любовником.