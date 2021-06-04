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Ругался матом и забрызгал лицо газом: киевлянка разожгла споры рассказом о скандале с таксистом

Ругался матом и забрызгал лицо газом: киевлянка разожгла споры рассказом о скандале с таксистом
Обновлено 10:35 Сегодня Телеграф

В Киеве таксист Bolt устроил разборки с пассажиркой, которая ехала с ребенком-школьником, из-за того, что она не предупредила, что ей понадобиться автокресло.

Эту историю опубликовал "Киев оперативный" в Facebook.

"Как только мы сели в машину, водитель на языке мата начал возмущается, что я при вызове не указала то, что мне нужно детское кресло, а "на платье денег не пожалела", - рассказала женщина.

Шокированная таким поведением, женщина вышла из машины, сказав, что не поедет с ним. После этого таксист сказал, что теперь пассажирка будет должна ему за ложный вызов.

"Когда я поинтересовалась, почему он позволяет себя так вести при 6-летнем ребенке в ответ услышала "скажи спасибо, что не дал тебе п*зды и не забрызгал баллончиком", - продолжила пассажирка.

Вряд ли женщина подозревала, что буквально мгновенно водитель выскочит из машины и все-таки действительно забрызгает ей лицо из баллончика.

"Когда я начала вызывать полицию, водитель второй раз применил газовый баллончик. После этого сел в авто и начал движение. Я позвонила мужу, который был уже в минуте от нас, он догнал водителя и начал вызывать полицию. Я стала возле капота, чтоб водитель не скрылся. Когда водитель понял, что полиция приедет - он начал движение авто на меня", - рассказала клиентка.

Но в какой-то момент клиентка стала терять сознание,  ее супруг  подхватил и забрал на тротуар. Водитель этим воспользовался и моментально уехал.

Как сообщал "Телеграф", ранее бывшего министра здравоохранения Ульяну Супрун с мужем на полпути высадили из такси за невинную просьбу открыть окно.

Также в Виннице произошла драка между водителем такси и пассажирами. Причиной для насилия стал 2-х месячный щенок. Супруги возвращались домой из гостей и забыли указать, что с ними будет домашнее животное.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Киев, Такси, Скандалы.
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