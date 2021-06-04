Выше птиц: летнюю Одессу сняли на видео с высоты

Одесса с высоты птичьего полета, а то и выше, выглядит завораживающе.

В этом можно убедиться посмотрев видео, опубликованное в Telegram-канале "Х**вая Одесса".

Видео снимали квадрокоптером, который смог подняться даже выше высоты полета птиц над одесским морем. На ролике видно, как чайки сбиваются в стаи в виде клина и парят над морем.

В какое время суток снимался ролик непонятно. Но на трассах видно большое количество машин, которые метушатся по "венам" Одессы туда-сюда. Кадры выглядят настолько ностальгично, что хочется упаковать чемодан и рвануть к одесскому морю прямо сейчас.

Как сообщал "Телеграф", ранее Киев показали с высоты. "Под дулом" камеры оказался столичный Крещатик.