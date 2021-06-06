Несмотря на затишье: за сутки на Донбассе пострадал один украинский защитник

На Донбассе в районе н.п. Пески оккупанты один раз нарушили "тишину".
Об этом говорится в отчете ООС на 7 утра в воскресенье 6 июня.
Сообщается, что врагом был применен миномет 120 калибра.
При этом, боевых потерь ВСУ не понесла.
Один из военных получил травму в результате подрыва неизвестного взрывного устройства. Сейчас его состояние средней тяжести.
Напомним, что 2 июня, президент Владимир Зеленский подписал указ, которым запустил процессу мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях.
Ранее 27 мая, в зоне ООС вблизи Новотошковского вражеские снайперы обстреляли украинских военных.
26 мая в Украине на Донбассе боевики уже дважды нарушили режим прекращения огня из-за чего пострадал один защитник.