Несмотря на затишье: за сутки на Донбассе пострадал один украинский защитник

На Донбассе в районе н.п. Пески оккупанты один раз нарушили "тишину".

Об этом говорится в отчете ООС на 7 утра в воскресенье 6 июня.

Сообщается, что врагом был применен миномет 120 калибра.

При этом, боевых потерь ВСУ не понесла.

Один из военных получил травму в результате подрыва неизвестного взрывного устройства. Сейчас его состояние средней тяжести.

Напомним, что 2 июня, президент Владимир Зеленский подписал указ, которым запустил процессу мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Ранее 27 мая, в зоне ООС вблизи Новотошковского вражеские снайперы обстреляли украинских военных.

26 мая в Украине на Донбассе боевики уже дважды нарушили режим прекращения огня из-за чего пострадал один защитник.