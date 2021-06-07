"Я сам обманываться рад": на Киевщине задержали мошенницу, которая использовала людские слабости

"Их бы таланты и энергию да в мирных целях!" – иногда говорят про таких людей. Речь – о мошенниках, которые придумывают хитроумные схемы, с помощью которых "разводят" людей на деньги. И ведь так они убедительно играют – кому-то обещают "золотые горы", кого-то уверяют, что защитят от проблем, где-то давят на жалость, взывая к милосердию. "На удочку" легко попадаются бесхитростные граждане, которые даже не представляют, что можно так бесцеремонно лгать, не боясь быть уличенным во лжи.

Но есть и другая категория людей, которые страдают от таких "артистов-аферистов". Это, в основном, касается частных предпринимателей, которые из-за сложностей ведения бизнеса в Украине и сами прибегают к некоторым нарушениям, утаивая реальные доходы от государства, а потому уязвимы для контролирующих органов.

Некоторым мошенникам быть в образе и собирать "урожай" от своих авантюрных затей удается долго. Но когда-то и им приходит конец – и завершается это отнюдь не аплодисментами, а наказанием. Полиции Киевской области удалось "на горячем» задержать мошенницу, длительное время промышлявшую в разных городах, и, скорее всего, в разных регионах Украины. Пока что в ее "послужном списке" правоохранители насчитали более 20 преступных эпизодов.

О том, что воровку-рекордсменку задержали после очередной попытки присвоить золото и ценности, сообщил на своей странице в Фейсбуке начальник киевского областного главка Нацполиции Андрей Небытов.

"Псевдоревизор обчищала предпринимателей в столице, Киевской области и по всей Украине. В середине мая этого года нам стали поступать сообщения о том, что в магазины, аптеки наведывается мнимая сотрудница энергетической компании и предостерегает, что в ближайшее время будет подано напряжение более 40 000 вольт. Если персонал имеет золотые украшения, мобильные телефоны и другие металлические ценности, а также ключи, необходимо их срочно снять и положить в темный пакет, иначе они "почернеют». Затем женщина забирала пакет с вещами и исчезала.

Фастов, Белая Церковь, Обухов, Борисполь, Ирпень, Васильков – это лишь краткий перечень городов, где отметилась мошенница за последний период. По оперативной информации, она действовала также в столице и других областях нашего государства".

По словам Андрея Небытова, оперативные сотрудники управления уголовного розыска проанализировали всю имеющуюся аналитическую информацию и установили объекты, где эта женщина появлялась наиболее часто. Отслеживали автовокзалы, станции метрополитена в Киеве и другие места, где она могла оказаться. И днями на Обуховщине в магазине канцтоваров эта женщина по привычной схеме рассказала продавщице, что "сейчас будет подано напряжение в 40 тысяч вольт и надо снять с себя золото". Продавщица, не подозревая о злом умысле посетительницы, выполнила указания, сложив драгоценности в темный пакет – и тут псевдоработница РЭС была задержана сотрудниками Обуховского районного управления полиции с поличным.

Правоохранители предлагают внимательно посмотреть на фотографию мошенницы – возможно, она побывала и в вашей торговой точке? Тогда следует сообщить об этом в полицию Киевской области.

Как оказалось, 43-летняя уроженка Луганщины в жульничестве не новичок, в 2013 году она уже привлекалась к уголовной ответственности также за совершение мошенничества. Известно, что предприниматели опасаются подобных проверок и следующих за ними штрафов. Подробностями ее предыдущего разоблачения с "Телеграфом" поделилась руководитель отдела коммуникации киевской областной полиции Ирина Прянишникова.

"Как объяснял тогдашний заместитель начальника УМВД Сумской области Алексей Бойко, злоумышленница – хорошая артистка и знаток человеческой психики. Во всех случаях она вела себя нагло, напористо, уверенно. Действовала по одному сценарию, но под разными фамилиями".

К тому же, аферистка меняла принадлежность к инспектирующим организациям: она была то представительницей земельного кадастра, то – налоговой инспекции, санстанции или ветеринарной медицины... Предъявляла поддельные документы – не секрет, что с помощью интернета, компьютера, принтера и ламинатора несложно изготовить подобные документы. Она приходила в магазины или аптечные учреждения, представлялась и начинала указывать на выявленные недостатки. После этого просила набрать хозяина и вела беседу с ним. Правда, работники не успевали замечать, что телефон дамочка выключала и работала исключительно "на публику", потому, когда слышали о договоренности решить вопрос за деньги, сразу их отдавали.

Правоохранители в короткий срок установили нескольких сумчан, пострадавших от деятельности мошенницы-"гастролерши", отдавших ей в общей сложности около ста тысяч гривен.

А задержать злоумышленницу сумской милиции помог один из владельцев аптеки, в которую женщина наведалась с "проверкой". Мужчину удивил тот факт, что едва начавшийся разговор сразу прервался и возобновить связь не удавалось. Поэтому он быстро приехал в аптеку. Вовремя: мошенница уже получила деньги и пыталась сбежать. Хозяин ее удерживал до приезда наряда милиции.

Но и здесь женщина не сдалась, всеми силами пытаясь уйти от ответственности. Сначала упирала на жалость – дескать, пошла на преступление ради ребенка. Затем выдавала себя за психически больную и даже пыталась съесть страницу паспорта... Также просила вызвать "скорую", мотивируя тем, что ей плохо. Во время следственного эксперимента ее узнали все пострадавшие.

Кстати, до 2013-го она попадала в поле зрения милиции в 2007 году. Отвечать перед Законом женщине придется по трем статьям Уголовного Кодекса Украины – за подделку документов, мошенничество и кражу, да еще и совершенные повторно.