Схватил за плечо и таскал по земле: стаффордшир искалечил ребенка под Черкассами

В Черкасской области бойцовская собака покусала 5-летнего ребенка. Мальчик потерял много крови и получил перелом плечевой кости.

Об этом пишут "Вести Черкащины".

Происшествие произошло 4 июня в селе Новоселица около 17:00.

Мама с детьми вернулись с прогулки домой, а мальчик остался играть во дворе, но затем туда забежали два стаффордшира и набросились на ребенка.

Мать выбежала на крики и начала отгонять собак, одна из них отступила, но другая успела схватить ребенка за плечо и начала таскать его по двору.

Отогнать собаку от ребенка смогла лишь его владелица, которая оттянула его за ошейник.

Хозяйка собак живет неподалеку, животных она держит либо в сарае, либо в доме. Вольера или другого специального помещения для бойцовских псов у нее нет.

Как сообщалось ранее, в Полтавской области бойцовская собака набросилась на девочку-велосипедистку.