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Схватил за плечо и таскал по земле: стаффордшир искалечил ребенка под Черкассами

Схватил за плечо и таскал по земле: стаффордшир искалечил ребенка под Черкассами
Обновлено 18:03 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В Черкасской области бойцовская собака покусала 5-летнего ребенка. Мальчик потерял много крови и получил перелом плечевой кости. 

Об этом пишут "Вести Черкащины". 

Происшествие произошло 4 июня в селе Новоселица около 17:00. 

Мама с детьми вернулись с прогулки домой, а мальчик остался играть во дворе, но затем туда забежали два стаффордшира и набросились на ребенка.

Мать выбежала на крики и начала отгонять собак, одна из них отступила, но другая успела схватить ребенка за плечо и начала таскать его по двору. 

Отогнать собаку от ребенка смогла лишь его владелица, которая оттянула его за ошейник. 

Хозяйка собак живет неподалеку, животных она держит либо в сарае, либо в доме. Вольера или другого специального помещения для бойцовских псов у нее нет. 

Как сообщалось ранее, в Полтавской области бойцовская собака набросилась на девочку-велосипедистку.  

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Черкасская область, Собаки.
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