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"Фонтаны с доставкой": по центру Харькова плавают авто и "тонут" жилые дома (видео)
"Фонтаны с доставкой": по центру Харькова плавают авто и "тонут" жилые дома (видео)

"Фонтаны с доставкой": по центру Харькова плавают авто и "тонут" жилые дома (видео)

"Фонтаны с доставкой": по центру Харькова плавают авто и "тонут" жилые дома (видео)
Обновлено 12:11 Сегодня Телеграф

Во вторник, 8 июня, Харьков оказался под куполом циклона. Согласно информации из соцсетей, ливень ударил по слабым местам города - ливневкам, в результате чего затоплены оказались центральные улицы и даже жилые дома.

Соответствующие видео опубликовали региональные Телеграмм-каналы.

Так, на пересечении Коцарской и Дмитриевской из-за потопа плавают автомобили, а в жилых домах недалеко от парка Горького - по ул. Тринклера - по щиколотку воды.



Жалуются и харьковчане, которые живут в районе Холодной горы. Помимо потопа, там начался град.

Напомним, в Мариуполе Донецкой области шел ливень, в результате которого на утро местные улицы превратились в реки. Причем, вода затопила не только город, но и квартиры, ведь крыши домов попросту не выдержали огромного количества осадков. 

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 246

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Харьков, Непогода, Потоп, Ливневки.
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