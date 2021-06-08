"Фонтаны с доставкой": по центру Харькова плавают авто и "тонут" жилые дома (видео)

Во вторник, 8 июня, Харьков оказался под куполом циклона. Согласно информации из соцсетей, ливень ударил по слабым местам города - ливневкам, в результате чего затоплены оказались центральные улицы и даже жилые дома.

Соответствующие видео опубликовали региональные Телеграмм-каналы.

Так, на пересечении Коцарской и Дмитриевской из-за потопа плавают автомобили, а в жилых домах недалеко от парка Горького - по ул. Тринклера - по щиколотку воды.







Жалуются и харьковчане, которые живут в районе Холодной горы. Помимо потопа, там начался град.

Напомним, в Мариуполе Донецкой области шел ливень, в результате которого на утро местные улицы превратились в реки. Причем, вода затопила не только город, но и квартиры, ведь крыши домов попросту не выдержали огромного количества осадков.