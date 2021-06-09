Нашли мертвой возле железнодорожного моста: в Харькове произошла трагедия с девочкой-подростком (фото)

Во вторник, 8 июня, около 21:00 в Харькове произошла трагедия. На мосту у железнодорожного полотна по улице Конотопской погибла 13-летняя девочка.

Об этом информирует облуправление Нацполиции.

Сообщается, что звонок о смерти подростка копам поступил от сотрудников скорой помощи, которые констатировали смерть девочки.

На место прибыли полицейские, которые установили, что у моста отдыхала компания из 5 подростков 13-14 лет, которые, нарушая правила, залезли на конструкцию железнодорожного моста высотой около 8 метров. Та была под напряжением, и девочка коснулась провода линии электропередач: ее ударило током, после чего она сорвалась вниз и разбилась.

В полиции открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство" с пометкой "несчастный случай".

Напомним, 8 июня во Львове произошла трагедия: из окна общежития выпала студентка.