Под Хмельницким полицейский до смерти избивал животных и снимал происходящее на видео

Под Хмельницким полицейский брал котов на передержку, представлялся ветеринаром, издевался над ними, из-за чего они умирали. Известно, как минимум о двух подобных случаях.

"Вот так местный полицейский ухаживает за котом на передержке" -, говорится в подписи к видео (посмотреть можно по ссылке, - Авт.) с издевательствами, которое в сети слили совершенно случайно и опубликовали в Telegram-канале "Kamianets PLUS".

Андрей Пирог (так зовут копа, - Авт.), работает в местном отделении полиции конвоиром. На вору, по всей видимости, действительно загорелась шапка, поскольку после огласки ситуации, парень сразу очистил свою страницу в Instagram. Полиция по факту ЧП начала служебную проверку.

Вскоре стало известно, что Андрея Пирога уволили из полиции без права восстановления. Он сознался в издевательствах.