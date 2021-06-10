На Житомирщине мужчина расстрелял супругов за долларовый долг – теперь ни денег, ни свободы

В маленьком селе Грубское Коростышевского района Житомирской области, где проживает немногим более сотни жителей, стряслась беда – произошло нападение на семью. И теперь две юных девочки остались без родителей.

Около половины первого ночи 8 июня в полиции раздался звонок и 12-летняя девочка сообщила, что в их дом стреляли. Она же вызвала и скорую помощь. Правда, помочь 47-летнему главе семье уже не смогли, от полученных ранений он скончался на месте. А его 38-летнюю супругу в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение Коростышевской больницы. По словам заместителя главврача Коростышевской больницы Елены Гайсюк, у пострадавшей были множественные проникающие огнестрельные ранения брюшной полости, раздроблены органы таза и брюшной полости. За ее жизнь врачи боролись более суток, но утром 9-го июня женщина умерла.

Когда произошло нападение, супруги уже спали. Младшая дочка находилась в дальней комнате и прибежала на выстрелы, но нападавший уже скрылся. В противном случае, жертвой могла бы стать и она. Старшая дочка учится в вузе и живет отдельно.

Следователи, криминалисты, кинологи тщательно изучили место преступления и установили, что обитателей дома на окраине села расстреляли из автомата Калашникова.

"На месте происшествия следователи изъяли ряд вещественных доказательств, в том числе, гильзы калибром 5,45", - пояснил начальник ГУНП в Житомирской области Юрий Олейник.

Что могло стать причиной столь жестокой расправы? Односельчане характеризовали семью с положительной стороны. Муж, Сергей Миненко, бывший лесник, в последнее время ездил на заработки в Польшу. А Ирина занималась домашним хозяйством. Но, насколько было известно, у хозяев были долги. Эту версию правоохранители и взяли за основу. Профессиональное чутье их не подвело. Уже через некоторое время им удалось выйти на убийцу, которого уже к вечеру 8 июня бойцы "КОРДа" задержали по месту его проживания. Им оказался 59-летний житель соседнего села Вишневое. По его словам, семья Миненко взяла у него в долг 24 000 долларов и не возвращала.

Как сообщает пресс-служба житомирской полиции, признался в совершенном преступлении мужчина не сразу. В доме, где жил подозреваемый, полицейские провели неотложный обыск, нашли и изъяли оружие разного калибра и его составные части, разнокалиберные патроны, порох и дробь, 2 гранаты РГД-5, другие боеприпасы. А в тайнике в кустарнике правоохранители обнаружили и мопед, на котором ночью передвигался подозреваемый.

Также найдены записи о якобы долговых обязательствах перед ним погибшего на сумму более 24 тыс. долларов США.

Изъятое оружие передано для проведения экспертиз в региональный Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД.

Сейчас мужчина задержан. Прокуратура будет настаивать на содержании его под стражей. Начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) и ст. 15 (Покушение на уголовное преступление), УК Украины. Также решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) УК.

По совокупности совершенных тяжких преступлений мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

"Царство небесное... Какое горе... Деньги, может, и вернули бы эти люди. Но кто вернет детям родителей? Разве можно деньгами измерить человеческую жизнь? Очень жалко семью, не передать словами" – так в комментариях на одном из местных пабликов рассуждает Надежда. А зачем убивать за долг, кто потом долг отдавать будет? Скорее, пришел забрать деньги, что заработал на заработках убитый" – предполагает Римма. "Да врет все, мерзавец, просто знал, что ездит мужчина за границу работать, вот и решился на легкие деньги, зверь просто!" – уверена Амина.

Как все было на самом деле, предстоит разобраться следствию. А уж наказание выберет суд.