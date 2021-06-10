Киевлянка разбила лицо из-за отказа тормозов на самокате Bolt: подробности ЧП (фото)

В Киеве возле Мариинского парка девушка чуть не попала под авто соскочив с самоката Bolt, когда у того оказали тормоза. В результате ее забрала скорая помощь.

Об этом 10 июня сообщили в местном Телеграм-канале "Х**вый Киев".

Сообщается, что девушка решила проехаться после работы домой на самокате Bolt. Причиной инцидента стал отказ тормозов у самоката, в результате чего ей пришлось соскакивать из него, дабы не попасть под автомобиль.

По словам журналиста Владислава Гребельника, данный инцидент весьма частое явление. Врач с киевской больницы при виде девушки рассказал, что к ним ежедневно поступают 3-4 человека, с травмами полученными в результате катания на самокатах Bolt.

Фото пострадавшей девушки:

Напомним, что ранее 20 мая в Одессе, на Трассе здоровья, парень упал с самоката, сломав череп.