Появились важные данные о судьбе пропавшей на Николаевщине двухлетней девочки

Правоохранители разыскали двухлетнюю девочку, которая пропала со двора в Первомайского района Николаевской области.

Как сообщалось, вечером 11 июня девочка играла у двора своего дома и исчезла. Полиция и волонтеры организовали поиски. К поискам девочки присоединились неравнодушные местные жители и жители соседних сел. Территорию также отследили и с помощью квадрокоптера.

Позже в полиции сообщили о том, что ребенок нашелся. Двухлетнюю Ольгу Шевчук нашли живой и невредимой. Почему девочка ушла из дома, как и где ее отыскали, в полиции не сообщают.

Следует напомнить, что 10 июня в Херсонской области женщина оставила на скамейке автовокзала 4-летнего пасынка – и уехала.

А в Житомирской области в одном из частных домов полиция обнаружила мертвого новорожденного ребенка.