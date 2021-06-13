Украинская винтовка показала себя в боевых условиях: опубликовано видео

Народный депутат Украины Юрий Мысягин поделился кадрами с передовой, на которых показана работа отечественной винтовки Z-10.

Соответствующее видео он обнародовал в своем Фейсбук.

"Сплетни говорят, что в этом видео участвует новая отечественная винтовка Z-10 с установленным тепловизором "Archer". Не будем вдаваться в подробности", - сообщил он.

Как сообщалось ранее, 11 июня на Донбассе погиб украинский военнослужащий.

Позже стало известно, что ним оказался Владимир Белов, военнослужащий 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины.

В свою очередь, потери понесли и оккупанты, в разгаре пьянки, один из них устроил стрельбу по своим, а затем, осознав произошедшее, покончил с собой. По предварительной информации, погибло 5 боевиков из "батальона Призрак".