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Украинская винтовка показала себя в боевых условиях: опубликовано видео

Украинская винтовка показала себя в боевых условиях: опубликовано видео
05:43 Сегодня Телеграф Фото: Википедия

Народный депутат Украины Юрий Мысягин поделился кадрами с передовой, на которых показана работа отечественной винтовки Z-10. 

Соответствующее видео он обнародовал в своем Фейсбук. 

"Сплетни говорят, что в этом видео участвует новая отечественная винтовка Z-10 с установленным тепловизором "Archer". Не будем вдаваться в подробности", - сообщил он. 

Как сообщалось ранее, 11 июня на Донбассе погиб украинский военнослужащий.

Позже стало известно, что ним оказался Владимир Белов, военнослужащий 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. 

В свою очередь, потери понесли и оккупанты, в разгаре пьянки, один из них устроил стрельбу по своим, а затем, осознав произошедшее, покончил с собой. По предварительной информации, погибло 5 боевиков из "батальона Призрак".

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 2,116

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, Юрий Мысягин, ООС.
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