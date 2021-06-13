Шел по улице и увидел тело в кустах: мужчина рассказал о страшной находке в Киеве

В ночь на воскресенье, 13 июня, Киеве на улице Елены Телиги, в кустах недалеко от АЗС, мужчина обнаружил тело голой женщины без признаков жизни.

Об этом сообщил в Телеграм-канале "Киев Оперативный".

В сообщении сказано, что умершая не имела постоянного места жительства. Тело, на котором отсутствуют признаки насильственной смерти, пролежало у дороги около двух дней.

Мужчина рассказал, что зашел в кусты и наткнулся на обнаженный труп, что над ним уже летали мухи. Он побежал на АЗС сообщить в полицию.

На месте трагедии прибыли кинологи, полиция и следственно оперативная группа.

Напомним, как писал "Телеграф", 19 мая в Киеве на улице Новаторов нашли труп мужчины с множественными ножевыми ранениями и ушибами.

А 28 апреля киевлянин в Голосеевском районе города обнаружил сумку, в которой находилось расчлененное тело человека.