Путинские военные ездят за покупками в Крыму на БТР: эксклюзивное видео

В захваченном Россией Крыму оккупанты разъезжают на военной технике прямо в общественных местах.
В жилом районе города Феодосия был замечен бронетранспортер. Водитель припарковался возле местного супермаркета.
Видео инцидента заснял и прислал "Телеграфу" читатель.
"Оккупанты уже в супермаркет приезжают на БТР", - прокомментировал он видео.
Кто решил отправиться за покупками на военном транспорте приходится только догадываться.
Отметим, на днях в оккупированном Крыму произошло "фееричное" ДТП: 21-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer влетел в подземный пешеходный переход.
А в прошлом году летом на трассе Таврида в ужасной аварии погибли восемь человек.