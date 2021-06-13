Путинские военные ездят за покупками в Крыму на БТР: эксклюзивное видео

В захваченном Россией Крыму оккупанты разъезжают на военной технике прямо в общественных местах.

В жилом районе города Феодосия был замечен бронетранспортер. Водитель припарковался возле местного супермаркета.

Видео инцидента заснял и прислал "Телеграфу" читатель.

"Оккупанты уже в супермаркет приезжают на БТР", - прокомментировал он видео.

Кто решил отправиться за покупками на военном транспорте приходится только догадываться.

Отметим, на днях в оккупированном Крыму произошло "фееричное" ДТП: 21-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer влетел в подземный пешеходный переход.

А в прошлом году летом на трассе Таврида в ужасной аварии погибли восемь человек.