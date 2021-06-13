Мариуполь отмечает годовщину освобождения от российских боевиков: яркие фото и видео

В Мариуполе отмечают День освобождения города от оккупантов.

Об этом 13 июня сообщили в Телеграм-канале "Украина 24/7".

Отметим, что в 2014 году пророссийские боевики удерживали город около месяца. Если бы им удалось сохранить над ним контроль, РФ получила бы отсюда прямое морское сообщение с оккупированым Крымом, а также плацдарм для захвата юга Донецкой, Запорожской и Херсонской областей - сухопутного пути в Крым.

Операция по освобождению Мариуполя началась 13 июня. В ней принимали участие бойцы "Азова", батальона "Днепр", две роты Нацгвардии, спецназ МВД и около полтысячи военных ВСУ. Также помогали представители "Правого сектора" и местные активисты. Украинские силовики очистили Мариуполь от боевиков, уничтожили технику врага и восстановили контроль над всеми захваченными зданиями.

Видео с места событий:

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в инстаграм также высказался о годовщине.

"Семь лет назад украинская армия освободила Мариуполь от оккупантов. Благодаря мужественным действиям военных и несокрушимой вере украинский в городе снова поднят Государственный флаг. Мирное небо и сине-желтые флаги должны появиться в каждом уголке нашей страны. И на Востоке Украины, и в Крыму. Мы в это искренне верим и делаем для этого все возможное", — написал он.

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В этот знаковый для города день сотни людей вышли на улицы с флагами. Многие из присутствующих на празднике надели вышиванки.

Фото: Твиттер - приазовський робітник

Фото: Твиттер - принцеса наївності

Напомним, что ранее "Телеграф" рассказал, сколько у украинцев будет выходных из-за Троицы и Дня Конституции.