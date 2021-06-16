От былой красоты не осталось и следа: на фото показали, как выглядит Донецк спустя 7 лет оккупации

Находящийся во власти группировки "ДНР" когда-то оживленный город-миллионник Донецк продолжает превращаться в призрак самого себя. По крайней мере, такие выводы можно сделать, если посмотреть последние фотографии известных ранее городских локаций.
Соответствующие фото опубликовал пользователь Twitter под ником "БыльБылева".
Бывший ресторан Зиг-Заг(Лондон) на М.Ульяновой.
освободили pic.twitter.com/EzWpGxhFAP
— БыльБылева (@Bylbyleva17) June 14, 2021
А вот так выглядит когда-то благоустроенная территория перед знаменитым стадионом "Донбасс Арена":
"без бандер" pic.twitter.com/eeoaWuATQ4
— БыльБылева (@Bylbyleva17) June 14, 2021
— БыльБылева (@Bylbyleva17) June 14, 2021
— БыльБылева (@Bylbyleva17) June 14, 2021
Разломали даже лавочки и урны для мусора:
— БыльБылева (@Bylbyleva17) June 14, 2021
"без бандер" pic.twitter.com/TqOaaJOKZb
— БыльБылева (@Bylbyleva17) June 14, 2021
Как сообщалось, 14 июня житель Донецка показал, что происходит в городе по вечерам после отмены "комендантского часа".