От былой красоты не осталось и следа: на фото показали, как выглядит Донецк спустя 7 лет оккупации

Находящийся во власти группировки "ДНР" когда-то оживленный город-миллионник Донецк продолжает превращаться в призрак самого себя. По крайней мере, такие выводы можно сделать, если посмотреть последние фотографии известных ранее городских локаций.

Соответствующие фото опубликовал пользователь Twitter под ником "БыльБылева".

Бывший ресторан Зиг-Заг(Лондон) на М.Ульяновой.

освободили pic.twitter.com/EzWpGxhFAP — БыльБылева (@Bylbyleva17) June 14, 2021

А вот так выглядит когда-то благоустроенная территория перед знаменитым стадионом "Донбасс Арена":

Разломали даже лавочки и урны для мусора:

Как сообщалось, 14 июня житель Донецка показал, что происходит в городе по вечерам после отмены "комендантского часа".