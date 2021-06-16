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От былой красоты не осталось и следа: на фото показали, как выглядит Донецк спустя 7 лет оккупации
От былой красоты не осталось и следа: на фото показали, как выглядит Донецк спустя 7 лет оккупации

От былой красоты не осталось и следа: на фото показали, как выглядит Донецк спустя 7 лет оккупации

От былой красоты не осталось и следа: на фото показали, как выглядит Донецк спустя 7 лет оккупации
06:49 Сегодня Телеграф Twitter

Находящийся во власти группировки "ДНР" когда-то оживленный город-миллионник Донецк продолжает превращаться в призрак самого себя. По крайней мере, такие выводы можно сделать, если посмотреть последние фотографии известных ранее городских локаций.

Соответствующие фото опубликовал пользователь Twitter под ником "БыльБылева".

 

А вот так выглядит когда-то благоустроенная территория перед знаменитым стадионом "Донбасс Арена":

 

 

 

Разломали даже лавочки и урны для мусора:

 

 

Как сообщалось, 14 июня житель Донецка показал, что происходит в городе по вечерам после отмены "комендантского часа".

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 915

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Донецк, Донбасс Арена, Стадион.
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