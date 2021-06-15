В Киеве пассажиры засекли водителя, который пьет пиво перед отправкой на маршрут (видео)

В Киеве пассажир 529-й маршрутки заснял на камеру водителя, который распивал алкоголь прямо за рулем.

Видео опубликовало Телеграмм-сообщество dtp.kiev.ua.

На записи видно, как водитель, набирая на остановке пассажиров перед маршрутом, делает несколько глотков из двухлитровой бутылки пива. Пассажир, снимавший нарушителя, ехать в этой маршрутке не стал и вышел через открытую дверь. Киевляне говорят, что в транспорте был сильный запах перегара.

Напомним, в одной из киевских маршруток водитель отказался возить по льготам школьниц с маникюром и макияжем.