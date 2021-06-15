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В Харькове состоится один из самых масштабных концертов фестиваля KharkivMusicFest

В Харькове состоится один из самых масштабных концертов фестиваля KharkivMusicFest
16:55 Сегодня Телеграф

17 июня состоится закрытие фестиваля KharkivMusicFest-2021. Финальным концертом станет концерт "Ода к радости" — один из самых масштабных и насыщенных концертов фестиваля по глубине и экспрессивности.

В программе вечера — известная симфония Людвига ван Бетховена Симфония №9, а также премьера в Харькове "Страсти по Тарасу" Евгения Станковича.

Величественные произведения венского классика и современного украинского прозвучат в исполнении известного хорового коллектива Украины —Национальной хоровой капеллы Украины "Думка" и главного оркестра страны — Национального симфонического оркестра Украины. Оба коллектива имеют более чем 100-летнюю историю, и являются амбасадорами украинской культуры за рубежом.

За дирижерским пультом признанный украинский маэстро, народный артист Украины Владимир Сиренко. С 1990 года он является дирижером Национального симфонического оркестра Украины. Как гостевой дирижер работал с Royal Philharmonic Orchestra, оркестром Sinfonia Varsovia, Иерусалимским симфоническим оркестром, симфоническими оркестрами Краковской, Московской, Санкт-Петербургской филармоний и другими. Выступал на известных сценах: Концертгебау (Амстердам), Центр Мануэля де Фалья (Гранада), Зал Народной филармонии (Варшава), Сеул-Арт-Центр (Корея), Рой Томсон холл (Торонто), театр на Елисейских Полях (Париж).

Откроется концерт произведением "Страсти по Тарасу" Евгения Станковича — выдающегося украинского композитора, лауреата Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. Произведение было написано в 2013 году к 200-летнему юбилею Тараса Шевченко. Как признается автор ""Страсти ..." для меня — довольно необычное музыкальное произведение. Было желание на основе произведений Кобзаря создать музыкальную квинтэссенцию духовного, актуального, соборного начал". Произведение написано для симфонического оркестра, хора и солистов. Сольные партии исполнят солисты Национальной оперы Украины Дмитрий Кузьмин (тенор) и Александр Бойко (баритон).

"С момента рождения KharkivMusicFest в 2018 году выбор украинской музыки был всегда последователен, выверен и обоснован, — рассказывает продюсер национальной концертной программы фестиваля KharkivMusicFest Александр Пириев. — В программе фестиваля этого года отмечу три имени: Мирослав Скорик, Сергей Борткевич и Евгений Станкович. Эти имена не требуют дополнительной рекламы, они стали неотъемлемой частью культурной жизни. Именно поэтому в завершении фестиваля на сцене большого зала Харьковской филармонии рядом с Девятой симфонии Бетховена, прозвучит монументальное произведение Евгения Станковича "Страсти по Тарасу", в основе которого тексты Тараса Шевченко".

Второй номер концертной программы — Девятая симфония Бетховена. Это произведение считается одним из величайших в истории мировой музыкальной культуры, выражает гуманистические и свободолюбивые идеалы человечества. "Для воплощения своей грандиозной идеи Бетховену показалось мало симфонического оркестра: он хотел воспеть братство всех людей мира, объединенных в едином порыве радости и свободы, и для этого ввел в финал симфонии хор и солистов, — комментирует Александр. — Именно тема финала Девятой симфонии "Ода к радости" была избрана гимном Европейского союза". На закрытии KharkivMusicFest-2021 cольные партии бетховенского шедевра исполнят солисты Национальной оперы Украины Оксана Крамарева (сопрано), Анжелина Швачка (меццо-сопрано), Дмитрий Кузьмин (тенор), Сергей Магера (бас).

Дата: 17 июня
Начало: 19.00
Место: Харьковская филармония, ул. Рымарская, 21

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Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
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Фестиваль, Музыка, Анонс, KharkivMusicFest.
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