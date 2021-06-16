На Донбассе погиб боец ВСУ со Львовщины, у него остались мать и сестры (фото)

В среду, 16 июня, в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе погиб житель города Рава-Русская Львовской области Роман Андреевич Галуха, 1997 года рождения, военнослужащий 24 отдельной механизированной бригады имени короля Данила.

Об этом сообщает Львовский областной совет со ссылкой на Рава-Русскую городскую территориальную громаду.

"Российско-украинская война снова унесла жизни Героя со Львовщины. Искренние соболезнования матери, сестрам погибшего. Вечная память! Герои не умирают", - сказала председатель Львовского областного совета Ирина Гримак.

Как сообщалось, 14 июня двое военнослужащих Вооруженных сил Украины подорвались на Донбассе.