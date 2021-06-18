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Ничего святого: мошенницы дерзко обманули старушку на Киевщине

Ничего святого: мошенницы дерзко обманули старушку на Киевщине
00:37 Сегодня Телеграф

В Киевской области мошенницы под видом служителей монастыря обманули 70-летнюю женщину, обокрав ее почти на 200 000 грн.

Об этом сообщили в облуправлении Нацполиции.

Афера произошла с жительницей села Зеленый Яр Обуховского района. Женщина рассказала, что к ней пришла группа неизвестных женщин - якобы служителей монастыря. Злоумышленницы заверили бабушку, что на ней "порча", однако они могут помочь за определенную сумму. Мошенники выманили у своей жертвы 5000 евро, 1000 долларов и скрылись в неизвестном направлении.

Вскоре копам удалось задержать аферисток, одна из которых - 50-летняя женщина - уже отбывала срок за подобное преступление.

Теперь за мошенничество женской банде грозит до трех лет тюрьмы.

Напомним, в Запорожье ликвидировали мошеннический call-центр.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Полиция, Мошенничество, Афера, Киевщина, Монашки.
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