Массовое отравление в суши-ресторане Харькова: число пострадавших вновь резко выросло

В Харьковском ресторане японской кухни "Якитория" произошло массовое отравление людей.

Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на данные Харьковского областного лабораторного центра, число пострадавших возросло до 57 человек. Из них 16 - дети.

55 человек было отправлено в городские больницы, а еще двое будут лечиться амбулаторно.

Согласно предварительным данным, у всех пострадавших была диагностирована кишечная инфекция средней тяжести. Какой патоген привел к отравлению, пока неизвестно.

Большинство из них сказали, что перед ухудшением самочувствия употребляли готовые блюда, в основном суши, в указанном общепите.

В настоящее время проводятся противоэпидемические мероприятия, все обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщалось ранее, в Одесской области во время поездки в детский лагерь отравились дети.