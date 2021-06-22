Под Тернополем нашли мертвыми молодых супругов: 3-летняя дочь осталась сиротой

В городе Теребовля Тернопольской области в ночь на 19 июня молодой супруг убил свою молодую супругу, а потом покончил с собой. У пары осталась трехлетняя дочь.

Об этом рассказали в пресс-службе полиции Тернопольской области.

Тело 28-летней девушки в доме нашла сестра брата, которая и вызвала полицию. Полицейские также нашли мертвым и 39-летнего супруга убитой, который совершил самоубийство, подорвавшись на взрывном устройстве.

На данный момент известно, что супруги находились в процессе развода. Незадолго до происшествия мужчина позвонил своей сестре и попросил прийти к нему домой и забрать к себе его маленькую дочь.

Знакомые говорят, что отношения в семье давно не ладились, и пара была на грани развода. Однако такой развязки никто не ожидал. Как уточняет "Обозреватель", убитая девушка собиралась забрать дочку в Германию, где она работала уже несколько лет. Но супруг долго не давал согласия и не подписывал документы. Что между ними произошло тем вечером – предстоит выяснить следствию.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Кривом Роге 15-летний парень поджег свою 21-летнюю беременную супругу. Женщина вместе с ребенком в утробе скончались в больнице.