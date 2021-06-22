Жара не приходит одна: Киев укутало дымкой (видео и карта загрязнения)

Из-за аномальной жары, Киев окутало густым смогом.

Фото и видео смога, окутавшего столицу киевляне делятся в соцсети.

На кадрах видно, что над Киевом лег густой туман. Возникает ощущение, что где-то неподалеку случился пожар, настолько густым кажется смог.

Согласно сервису IQAir, безопасный уровень загрязнения воздуха превышен на обоих берегах Киева, в частности, превышение нормы показывают датчики в районе Лукьяновки и на Позняках.

В тоже время, по данным сервиса Saveecobot, вредный уровень загрязнения в Киеве зафиксирован на проспекте Науки, на улице Тростянецкой, на улице Сычевых Стрельцов.

Как сообщал "Телеграф", ранее на этой неделе в Украине будет преобладать жаркая погода. Небольшой спад температур ожидается только на выходных.