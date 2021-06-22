Врезался в "немца" на глазах у владельца: под Одессой лихач устроил погром на дороге и заснул (фото, видео)

В Измаиле Одесской области водитель буса устроил гонки, разбил несколько авто, выпал на траву и заснул.

Об этом сообщается в Telegram-канале "7 канал Одесса".

Так, для начала Volkswagen, игнорируя все светофоры и дорожные знаки, "бодал" бордюры, затем врезался в припаркованный BMW прямо на глазах у владельца, и понесся дальше. Пострадавший успел запомнить госномер и сообщить в полицию.

Когда полицейские нагнали и остановили микроавтобус, шофер выпал из салона на траву. Попытки разбудить, и предложения пройти тест на алкоголь мужчина проигнорировал. Но это не помешало полицейским составить на нарушителя все необходимые протоколы.

Как сообщал "Телеграф", 15 июня рядом с поселком Шевченково Харьковской области на трассе Чугуев-Купянск произошло столкновение двух грузовых автомобилей. В результате погибли и пострадали люди.