Уныло и местами страшно: на Донбассе жалуются на плоды прихода "русского мира" (фото)

Жители оккупированного Перевальска (Луганская область) пожаловались на то, каким стал некогда популярный в городе супермаркет "Марс".

Сообщение соответствующего содержания было обнародовано в сообществе "Алчевск заброшенный" в ВК.

"Марс" был первым супермаркетом в Перевальске и, как говорится в сообщении, жители многих сел съезжались сюда за покупками. Однако после начала войны он закрылся, а в месте с ним здание торгового центра покинули и другие магазины.

После этого, здание было разрушено и разворовано мародерами.

"Но что поделать: в депрессивном городе, где не осталось ни одной работающей шахты и закрывается последнее предприятие - ремонтно-технический завод, шансов на восстановление заброшенных зданий совсем нет", - говорится в сообщении.

"Супермаркет "Марс" в процветающем Перевальске. Хорошо, что прогнали фашистов", - отреагировал на сообщение член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский.

Супермаркет "Марс" в процветающем Перевальске. Хорошо, что прогнали фашистов. pic.twitter.com/APZbaOqaIJ — Денис Казанський (@den_kazansky) June 22, 2021

Как сообщалось ранее, житель Донецка показал, как выглядит город после отмены комендантского часа.