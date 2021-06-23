Уныло и местами страшно: на Донбассе жалуются на плоды прихода "русского мира" (фото)

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04:38 Сегодня Телеграф

Жители оккупированного Перевальска (Луганская область) пожаловались на то, каким стал некогда популярный в городе супермаркет "Марс". 

Сообщение соответствующего содержания было обнародовано в сообществе "Алчевск заброшенный" в ВК. 

"Марс" был первым супермаркетом в Перевальске и, как говорится в сообщении, жители многих сел съезжались сюда за покупками.  Однако после начала войны он закрылся, а в месте с ним здание торгового центра покинули и другие магазины. 

После этого, здание было разрушено и разворовано мародерами. 

"Но что поделать: в депрессивном городе, где не осталось ни одной работающей шахты и закрывается последнее предприятие - ремонтно-технический завод, шансов на восстановление заброшенных зданий совсем нет", - говорится в сообщении. 

"Супермаркет "Марс" в процветающем Перевальске. Хорошо, что прогнали фашистов", - отреагировал на сообщение член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский. 

Как сообщалось ранее, житель Донецка показал, как выглядит город после отмены комендантского часа

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Луганская область, Донбасс, Перевальск, ОРДЛО.
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