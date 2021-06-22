Воевавший на Донбассе чех прозрел и извинился перед украинцами

Павел Кафка, гражданин Чехии, осужденный местным судом из-за участия в войне на Донбассе на стороне боевиков группировки ДНР до трех лет лишения свободы, написал письмо в украинское посольство в Чехии, в котором раскаивается в том, что стал на сторону пророссийских наемников. В письме он отметил, что хотел бы извиниться перед Украиной.

Об этом рассказал Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис во время вебинара "Как Чехия стала чемпионом по привлечению к ответственности боевиков ЛДНР? И как распространить этот опыт?".

Отметим, что в 2015 и 2016 годах Павел Кафка участвовал в боевых действиях в составе поддерживаемого Россией группировки "ДНР". По данным стороны обвинения, Кафка прошел спецподготовку в танковом подразделении, затем служил стрелком и водителем.

Как сообщил "Телеграф", ранее в Праге суд вынес приговор о лишении свободы на срок в 4,5 года гражданину Беларуси Алексею Фадееву за помощь боевикам на востоке Украины.