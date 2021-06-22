Пылевая буря: киевлянам не рекомендуют выходить на улицу

Во вторник, 22 июня, жители Киева в добавку к летней жаре смогли "насладиться" и некоторыми ее побочными эффектами. В частности днем появились сообщения о необычайно густом смоге, а уже ближе к вечеру и о пылевой буре.

Как сообщили в пресс-службе КГГА, днем в городе наблюдалось заметное повышение концентрации в воздухе частиц PM10 и PM2,5 (менее 10 и 2,5 микрометров).

"По данным космических наблюдений над Левобережной частью Украины зафиксировано пылевую бурю "Астраханский суховей". Явление затронуло город Киев и стало причиной повышенных показателей пыли на постах мониторинга", - говорится в сообщении.

Там указали, что мелкие частицы обычно уносит за пределы города и в верхние слои атмосферы, однако из-за высоких температур, такое не происходит из-за чего они остаются в городе.

Людям, страдающим от хронических заболеваний, будь-то болезни дыхательных путей, аллергические реакции, заболевания сердечно-сосудистой системы, рекомендуется в это время находиться дома и не выходить на улицу. Однако если такая надобность возникла, то стоит позаботиться о наличии при себе воды и средств защиты дыхательных путей.

Как сообщалось ранее, синоптики ожидают, что сухая и жаркая погода будет преобладать в Украине до конца недели.