Скачать
Вторник, 22.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Киев накрыла пылевая буря: как это влияет на человека и окружающую среду
Киев накрыла пылевая буря: как это влияет на человека и окружающую среду
В Украине - кризис "бэби-боксов": наборы заканчиваются, а на деньги от компенсации много не купишь
В Украине - кризис "бэби-боксов": наборы заканчиваются, а на деньги от компенсации много не купишь
Посадить на ж*пу: Кива отличился перлом о возможной схватке с Вирастюком в Раде
Посадить на ж*пу: Кива отличился перлом о возможной схватке с Вирастюком в Раде
Итоги дня 22 июня: День скорби и чествования памяти жертв войны, разговор Зеленского и Меркель
Итоги дня 22 июня: День скорби и чествования памяти жертв войны, разговор Зеленского и Меркель

Пылевая буря: киевлянам не рекомендуют выходить на улицу

Пылевая буря: киевлянам не рекомендуют выходить на улицу
Обновлено 21:26 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Во вторник, 22 июня, жители Киева в добавку к летней жаре смогли "насладиться" и некоторыми ее побочными эффектами. В частности днем появились сообщения о необычайно густом смоге, а уже ближе к вечеру и о пылевой буре

Как сообщили в пресс-службе КГГА, днем в городе наблюдалось заметное повышение концентрации в воздухе частиц PM10 и PM2,5 (менее 10 и 2,5 микрометров). 

"По данным космических наблюдений над Левобережной частью Украины зафиксировано пылевую бурю "Астраханский суховей". Явление затронуло город Киев и стало причиной повышенных показателей пыли на постах мониторинга", - говорится в сообщении. 

Там указали, что мелкие частицы обычно уносит за пределы города и в верхние слои атмосферы, однако из-за высоких температур, такое не происходит из-за чего они остаются в городе. 

Людям, страдающим от хронических заболеваний, будь-то болезни дыхательных путей, аллергические реакции, заболевания сердечно-сосудистой системы, рекомендуется в это время находиться дома и не выходить на улицу. Однако если такая надобность возникла, то стоит позаботиться о наличии при себе воды и средств защиты дыхательных путей. 

Как сообщалось ранее, синоптики ожидают, что сухая и жаркая погода будет преобладать в Украине до конца недели. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 176

Все по теме:

Киев, Киевская область, КГГА, Смог, Пылевая буря.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медведь набросился на группу туристов и растерзал мальчика-подростка: детали трагедии в РФ
02 В Карабахе начались масштабные протесты: что происходит в Степанакерте (видео)
03 Шевченко назвал причину поражения от Австрии на Евро-2020 (видео)
04 Фирташ впервые отреагировал на введенные против него санкции СНБО
05 Не было беременности? Женщину из ЮАР, объявившую о рождении 10 детей, держат в психбольнице
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Венгрия открывает пункт пропуска с Украиной: подробности
Венгрия открывает пункт пропуска с Украиной: подробности
На черноморском курорте обвалился грунт, под землей могут быть люди: подробности (фото, видео)
На черноморском курорте обвалился грунт, под землей могут быть люди: подробности (фото, видео)
В Украине могут снова ужесточить карантин: СНБО готовит срочное совещание
В Украине могут снова ужесточить карантин: СНБО готовит срочное совещание
Певица Рита Ора и подруга детства: кого считали любовницами принца Уильяма
Певица Рита Ора и подруга детства: кого считали любовницами принца Уильяма
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь