На Киевском море потерялась семья: тело девочки нашли только через три дня в 10-ти километрах

Уже третьи сутки спасатели в Киевском море ищут тело мужчины, который вместе с женой и двумя детьми – девочками 5 и 10 лет, исчез после купания на надувных матрацах.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Из семьи, состоящей из четырех человек, удалось спасти только женщину. А 5-летний ребенок утонул в воде. Девочку достали из воды и медики на протяжении часа пытались ее реанимировать, но она скончалась.

В среду, 23 июня, удалось отыскать и тело 10-летней малышки. Труп школьницы нашли на расстоянии более 10 километров от места исчезновения вблизи села Козаровичи, тело мужчины продолжают искать.

Как выяснилось, супруги с двумя детьми плавали на водохранилище на надувных матрацах, а сильный ветер отнес их далеко от берега в районе села Лебедевка.

Как сообщал Телеграф, ранее в курортной Кирилловке (Запорожская область) катер с туристами едва не унесло в открытое море. На борту катера в момент ЧП находились 14 туристов, в том числе и трое детей.