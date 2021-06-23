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На Киевском море потерялась семья: тело девочки нашли только через три дня в 10-ти километрах

На Киевском море потерялась семья: тело девочки нашли только через три дня в 10-ти километрах
Обновлено 17:29 Сегодня Телеграф

Уже третьи сутки спасатели в Киевском море ищут тело мужчины, который вместе с женой и двумя детьми – девочками 5 и 10 лет, исчез после купания на надувных матрацах.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Из семьи, состоящей из четырех человек, удалось спасти только женщину. А 5-летний ребенок утонул в воде. Девочку достали из воды и медики на протяжении часа пытались ее реанимировать, но она скончалась.

В среду, 23 июня, удалось отыскать и тело 10-летней малышки. Труп школьницы нашли на расстоянии более 10 километров от места исчезновения вблизи села Козаровичи, тело мужчины продолжают искать.

Как выяснилось, супруги с двумя детьми плавали на водохранилище на надувных матрацах, а сильный ветер отнес их далеко от берега в районе села Лебедевка.

Как сообщал Телеграф, ранее в курортной Кирилловке (Запорожская область) катер с туристами едва не унесло в открытое море. На борту катера в момент ЧП находились 14 туристов, в том числе и трое детей.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 192

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Фото, Поиски, Киевское море.
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