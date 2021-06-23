В люке у заброшенной больницы в Днепре нашли голого мертвого мужчину (фото 18+)

В Днепре в среду, 23 июня, на территории заброшенной больницы местные жители обнаружили труп голого мужчины.

Об этом сообщает "Днепр оперативный".

Известно, что тело нашли на улице Щербаня в канализационном колодце. На вид погибшему 30-35 лет. На место немедленно выехала следственно-оперативная группа.

По предварительной информации, видимых телесных повреждений на теле не обнаружено. На данный момент устанавливается личность потерпевшего и обстоятельства его смерти. На данный момент непонтно, каким образом мужчина оказался голым.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Киеве, 19 января, возле метро "Контрактовая площадь" обнаружили мертвого мужчину. Прохожие вызвали скорую помощь и полицию. Правоохранители оградили место, где произошла трагедия, лентами. Человек умер вблизи магазина "Ватсон".