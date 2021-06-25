ДРГ или боярышник? В Крыму произошла авария с участием военной техники оккупантов (видео)

Два военных автомобиля Минобороны РФ попали в аварию и перевернулись на трассе "Керчь – Симферополь" в аннексированном Крыму.

Соответствующие видео с места публикуют в соцсетях.

На данный момент движение в месте аварии затруднено. Судя по кадрам, в аварию попала боевая машина ЗРК "Оса", которую на жесткой сцепке везла ремонтно-эвакуационная машина РЭМ-КЛ.

"Из Симферополя в сторону Керчи затруднено движение. Опять ДРГ или боярышник?" - прокомментировал кадры блогер Анатолий Штефан в Facebook.

Еще на одном видео видно, как обе военные машины лежат на левом боку.

Как сообщал "Телеграф", ранее в аннексированном Крыму в Белогорском районе произошло ужасное ДТП: погибли восемь человек, еще семеро госпитализированы. По предварительной информации виновник ДТП был трезв, но уснул за рулем.