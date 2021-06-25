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Показывал "п*сю" и предлагал деньги: известного винодела из Крыма уличили в педофилии

Показывал "п*сю" и предлагал деньги: известного винодела из Крыма уличили в педофилии
Обновлено 15:46 Сегодня Телеграф

Гендиректора винодельческой компании "Легенда Крыма" Михаил Штырлин на аннексированном полуострове уличили в том, что он демонстрировал маленьким девочкам свой половой орган.

Об этом сообщают в Telegram-канале LIFE SHOT.

По версии следствия, 10 июня 50-летний Михаил Штырлин в Краснодаре решил пощеголять своим "достоинством" перед школьницами. Предварительно, он устроил "шоу" четырём девочкам 8–11 лет. Мама одной из них написала заявление в полицию.

Сейчас в отношении винодела возбуждено дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". Штырлин находится в СК.

Также известно, что Штырлин является  бывшим  мужем блогерши Юлии Коваль. Предварительно, все девочки, которым он показывал "орган", его опознали. Сам гендиректор "Легенды Крыма" говорить пока отказывается.

Как стало известно следствию, Штырлин прошел мимо подружек и выронил купюру 5k. Они вернули деньги дяде, и ушли играть на футбольное поле. Тот сначала ушел, но потом снова нашел их.

По данным следствия, мужчина заявил, что ему срочно надо переодеться. Оставил девочек посторожить вещи и пошел делать это в кустах. Дети отвернулись, но Штырлин сказал не стесняться  и посмотреть на него. Когда те повернулись, мужчина был в чем мать родила и обмазывал себя каким-то кремом.

Дальше Штырлин якобы заявил подругам, что никогда не видел голых женщин, и попросил ему показать - за 1000 рублей (около 400 гривен) каждой. Они отказались, расстроенный дядя оделся и дал им по 100 рублей (40 гривен).

После этого гендиректор, предварительно, отправился в соседний район и попытался провернуть ту же схему с другими девочками.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 162

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Дети, Крым, Педофилия, Аннексия Крыма.
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