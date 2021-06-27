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В Харькове самолет улетел без части пассажиров: подробности инцидента

В Харькове самолет улетел без части пассажиров: подробности инцидента
09:18 Сегодня Телеграф

Самолет авиакомпании SkyUp вылетел из аэропорта Харькова в Турцию, не взяв на борт около 30 пассажиров.

Об этом пишет телеграмм-канал ХС.Харьков.

"Здравствуйте, такая ситуация — вылет Харьков-Анталия PQ4763, билетов продали больше на 30 мест и теперь мы и ещё 30 человек не можем улететь", — цитируют сообщение пассажиров в сети.

Подробнее об инциденте рассказала в Instagram девушка под ником hereis.polly.

По ее словам, представители авиакомпании не сразу вышли к клиентам. Людям попросту сказали разъезжаться по домам.

"Билетов было продано больше, чем есть мест на борту. Вы не улетите, но мы как-то будем решать этот вопрос", — рассказала она.

Позже оставшимся в аэропорту людям пообещали, что они вылетят утренним рейсом в 8 утра, но и это не свершилось.

"Продолжение этой истории. Мы заполняем какие-то заявления на имя представителя SkyUp, который якобы обещает, что мы полетим самолетом в 11, который так же заполнен и на который люди купили билеты. Т.е. гарантии, что люди улетят следующим рейсом в полном составе нет", — рассказала hereis.polly.

Кадры с места событий:

Самолет SkyUp улетел в Анталию, оставив в Харькове несколько пассажиров

Самолет SkyUp улетел в Анталию, оставив несколько пассажиров

Самолет SkyUp улетел в Анталию, оставив несколько пассажиров а Харькове

Напомним, что ранее бывший редактор передачи о путешествиях "Орел и Решка", тревел-блогер Яна Метелкина рассказала, как самолет МАУ улетел без нее.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Харьков, Самолет, SkyUp.
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