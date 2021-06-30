Семейная трагедия в Черкасской области: отец выстрелил в спину сыну и покончил с собой

В Черкасской области 27 июня в селе Дмитровка, Золотоношского района мужчина выстрелил в сына, после чего застрелился сам. Пострадавшего доставили в больницу.

Об этом 29 июня сообщили в ГУ Нацполиции Черкасской области.

Было установлено, что во время внезапного конфликта, 63-летний мужчина схватил ружье и выстрелил в своего 34-летнего сына. А когда он понял, что сделал, то решил покончить жизнь самоубийством, выстрелив себе в шею.

Медики подоспевшие на место инцидента доставили в больницу раненного. Отец мужчины от полученных травм скончался.

По данному факту завели уголовное дело по статье "покушение на умышленное убийство".

По данным на 30 июня мужчина в тяжелом состоянии находится в реанимации и за его жизнь борются врачи.

По словам соседей, мать с сыном пололи сорняки, когда отец неожиданно появился с ружьем. Тогда и произошел инцидент.

Согласно словам односельчан, семья была хозяйственная, но мало с кем общались.

Напомним, что 29 июня в Запорожье мужчина жестоко избил свою бывшую девушку прямо на работе. Досталось и ее коллеге.